С 11 по 17 июля Госэкоинспекция провела сотни проверок, выявив ужасающие нарушения. Особенно впечатляет ситуация в Запорожье, где уничтожены сотни деревьев в заповедных зонах, а местным советам уже предъявлены миллионные претензии! Узнайте, кто и как безнаказанно уничтожает украинские леса и почему штрафы за экологические преступления кажутся скудными на фоне колоссального ущерба.

Неделя экологических нарушений: штрафы против миллионного ущерба

Государственная экологическая инспекция Украины обнародовала нелестную статистику за прошедшую неделю с 11 по 17 июля 2025 года. Территориальные и межрегиональные органы инспекции провели 447 мер контроля, выявив множество нарушений природоохранного законодательства. За этот короткий период было составлено 379 протоколов об административных правонарушениях.

За нарушение требований природоохранного законодательства были рассчитаны убытки на сумму 932 тысяч гривен. А общая сумма предъявленных претензий и исков составила 8 миллионов 746 тысяч гривен. С этой суммы удалось взыскать (с учетом ранее предъявленных претензий) всего 1 миллион 598 тысяч гривен. Это означает, что миллионы гривен, которые должны компенсировать вред, до сих пор висят в воздухе, а природа продолжает страдать.

Запорожье – эпицентр экологической беды: уничтожение заповедных деревьев

Среди всех выявленных нарушений особенно резонансной выглядит ситуация на Запорожье. Здесь зафиксированы случаи, заставляющие задуматься об ответственности и безнаказанности.

Инспекция Южного округа предъявила претензию Вольнянскому городскому совету на сумму более 6 миллионов 447 тысяч гривен. Причина – варварское повреждение 144 деревьев породы "вяз" до степени прекращения роста. Это произошло на территории энтомологического заказника местного значения "Целинный участок №3". И самое циничное то, что эти деревья были уничтожены "неустановленными лицами". Возникает справедливый вопрос: почему в заповедной зоне можно свободно уничтожать природу, и кто должен нести за это ответственность?

Еще один вопиющий случай произошел в том же регионе.

Кто ответит за уничтоженную природу?

Эти случаи – не просто цифры в отчете. Это болезненная реальность, демонстрирующая системные проблемы в сфере природоохраны в Украине. Уничтожение деревьев в заповедных зонах – это не только прямые финансовые убытки, это невосполнимый вред экосистеме, потеря биоразнообразия, снижение качества воздуха и почвы.

Вопрос о "неустановленных лицах", безнаказанно уничтожающих украинские леса, остается открытым. Будет ли доказана их вина? Понесут ли ответственность местные органы власти, на территории которых совершаются подобные преступления? И будут ли действительно взысканы миллионные убытки, чтобы эти средства пошли на восстановление того, что было уничтожено?

Госэкоинспекция делает свою работу, фиксируя нарушения и выдвигая претензии. Но это только верхушка айсберга. Чтобы остановить эту "тихую экологическую угрозу", необходимы совместные усилия правоохранительных органов, местной власти и общественности, ведь украинская природа – это наше общее достояние, которое мы обязаны сохранить для будущих поколений.