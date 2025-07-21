В то время когда война уничтожает украинскую землю, появились тревожные планы: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины планируют присоединить к Минэкономики.

Всеукраинская экологическая лига, ученые и тысячи неравнодушных украинцев обратились к Президенту, предупреждая: это решение станет "практической деградацией и уничтожением природоохранного института" и может иметь необратимые последствия для природы и нашего будущего в ЕС. Почему экологи считают, что это "категорически неприемлемо"?

Планы о "поглощении": экологи обращаются к Президенту

Украинские экологи и общественные деятели бьют тревогу, узнав из открытых источников о, мягко говоря, неожиданных планах. Речь идет об идее присоединения Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины к Министерству экономики Украины. Эта новость, на фоне полномасштабной войны, уже нанесшей колоссальный ущерб украинской природе, вызвала волну возмущения.

"Уважаемый господин Президент Украины! Мы, представители Всеукраинской экологической лиги... обращаемся к Вам как к гаранту Конституции Украины и правам граждан на чистую и безопасную окружающую среду", – именно такими словами начинается официальное обращение. В нем четко высказана позиция: такое решение является "категорически неприемлемым" и может привести к "деградации и уничтожению государственного природоохранного института".

Экологи напоминают, что российская агрессия уже нанесла "масштабный вред окружающей среде": ядовитые вещества попадают в почву, горят леса, ценные природоохранные территории уничтожаются, а некоторые экосистемы потеряны навсегда. При этом даже без войны, Украина имеет "высокий уровень загрязнения окружающей среды": воздух, реки, почвы - все это требует постоянного внимания и защиты.

Конфликт интересов: почему объединение Минсреды с Минэкономики – это плохо?

Всеукраинская экологическая лига приводит ряд мощных аргументов, почему предложенное объединение не просто ошибка, а угроза:

Уникальность и сложность: Министерство защиты окружающей среды имеет наибольшее количество специфических направлений деятельности и отвечает за соблюдение десятков международных конвенций и соглашений. Его работа способствует интеграции экологической составляющей во все сектора экономики, внедряет европейские стандарты и принципы сбалансированного развития.

Нивелирование природоохранной функции: "Присоединение Минокружения к Министерству экономики фактически нивелирует природоохранную функцию государства", – отмечают экологи. Это создаст прямой конфликт интересов, ведь цели сохранения окружающей среды и интенсивного экономического роста часто противоположны. Когда приоритетом становится только экономика, "экологический контроль рискует отодвинуться на второй план".

Потеря экспертизы: Ликвидация независимого министерства приведет к "потере экспертизы и институциональной способности" - рассеятся специалисты по климату, мониторингу, отходам, биоразнообразию. Это может сделать невозможным исполнение как национальных, так и международных обязательств Украины.

Растерянная региональная политика: Присоединение чревато потерей координации региональной экологической политики, что является ключевым для устойчивого развития.

Евроинтеграционный провал: Минокружение отвечает за переговорный раздел № 27 "Окружающая среда, изменение климата и гражданская защита" в процессе вступления в ЕС. Это один из самых сложных разделов. "Реорганизация в разгар переговорного процесса может остановить имплементацию директив и регламентов ЕС", – предупреждают экологи. Это может поставить под угрозу даже будущее членство Украины в ЕС!