С 18 по 24 июля 2025 было выявлено нарушений на сумму свыше 55 миллионов гривен, при этом наибольшие убытки зафиксированы на Львовщине из-за незаконной рубки леса. Что поразило экологов и какие регионы стали лидерами антирейтинга?

Общая картина нарушений: тысячи штрафов и миллионный ущерб

Государственная экологическая инспекция Украины не сидит без дела. С 18 по 24 июля 2025 г. ее территориальные и межрегиональные отделы провели 528 проверок, в ходе которых составили 417 протоколов об административных правонарушениях. Это говорит о серьезной активности нарушителей и неутомимой работе инспекторов.

Общая сумма наложенных штрафов составила 96 тысяч гривен, а в государственный бюджет уже взыскано 76 тысяч гривен. Это лишь небольшая часть от общего ущерба, который был рассчитан за нарушение природоохранного законодательства – потрясающие 55 миллионов 87 тысяч гривен.

Инспекция также предъявила претензии и иски на сумму 1 миллион 524 тысячи гривен. И приятная новость: за прошедшую неделю, с учетом ранее предъявленных требований, взысканы убытки на сумму 2 миллиона 972 тысячи гривен. Это показывает, что экологи не только фиксируют нарушения, но и добиваются возмещения ущерба.

Лидеры антирейтинга: от дубов до лесов и мусора

Среди всех зафиксированных нарушений Госэкоинспекция выделила несколько наиболее резонансных случаев: Житомирщина: Уничтожены дубы более чем на 750 тысяч.

Инспекция Полесского округа предъявила претензию Пулинскому поссовету на сумму 756 тысяч 2 гривны. Причина – незаконная рубка 23 дубов на земельном участке коммунальной собственности вблизи села Нарцызовка Житомирского района. Это пример того, как местные власти могут быть причастны к уничтожению природы.

Кировоградщина: Незаконный лов рыбы на полмиллиона.

В Кировоградской области Инспекция Центрального округа рассчитала убытки на сумму 553 тысячи 44 гривны за незаконный вылов рыбы неустановленными лицами в акватории Кременчугского водохранилища на реке Днепр.

Львовщина: Масштабная вырубка леса на 51 миллион!

Наибольший шок вызывает ситуация на Львовщине. Здесь Инспекция во Львовской области провела расчеты убытков на колоссальную сумму 51 миллион 731 тысячу 801 гривну. общество ожидает справедливого наказания для виновных.

Одесская область: Засорены земли водного фонда на 1,5 миллиона.

В Одесской области Инспекция Юго-Западного округа рассчитала убытки на сумму 1 миллион 523 тысячи 168 гривен за засорение и загрязнение земель водного фонда и земель, находящихся под особой охраной как историко-культурное наследие, смешанными отходами разрушения. Это дело также передано в Белгород-Днестровскую окружную прокуратуру.

Недопустим удар по природе: борьба продолжается

Эти случаи лишь часть общей картины того, как небрежность и преступные действия разрушают украинскую природу. Незаконная рубка леса, браконьерство, засор ценных земель – все это наносит не только финансовый ущерб, но и невосполнимый ущерб экосистеме.

Госэкоинспекция заявляет о своей решимости и дальше бороться с такими нарушениями, привлекая виновных к ответственности и добиваясь возмещения ущерба. Ведь сохранение внешней среды – это не просто работа, а жизненно важная миссия для будущих поколений.