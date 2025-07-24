Коммунальное предприятие в Ровенской области, которое должно было заботиться о зеленых насаждениях, теперь вынуждено выплатить более 400 тысяч гривен штрафа за то, что "покалечило" сотни деревьев.

Государственная экологическая инспекция Полесского округа добилась через суд взыскания ущерба за "грубое повреждение деревьев до степени прекращения роста". Этот случай – серьезное предупреждение для всех, кто формально подходит к уходу за нашей природой.

Обращение "ЭкоУгроза" и шокирующие масштабы разрушений

Все началось с обращения неравнодушных граждан, которые использовали веб-ресурс "ЭкоУгроза" и отправили электронное письмо в Государственную экологическую инспекцию Полесского округа. В сообщении говорилось о вопиющих фактах повреждения деревьев в поселке Гоща Ровенского района.

Государственные инспекторы не заставили себя ждать. При участии представителей Гощанского поселкового совета и директора местного коммунального предприятия "Агентство развития Гощи" они выехали на место и подтвердили ужасный факт: "грубое повреждение деревьев".

На месте проверки оказалось, что были удалены кроны 202 сырорастущих деревьев породы липа, 8 деревьев породы орех и 3 дерева породы рябины. В результате этих действий, как отмечается в сообщении Госэкоинспекции, деревья были "повреждены до степени прекращения роста". Это означает, что их шансы на выживание и полноценное развитие практически уничтожены.

Позже выяснилось, что ответственность за эти варварские "обрезки" несло Коммунальное предприятие "Агентство развития Гощи".

Штраф более чем на 400 тысяч: судебный процесс и уплата убытков

Оценка ущерба, нанесенного природе, оказалась потрясающей: 404 050 гривен. Это была сумма, которую предприятие должно добровольно возместить государству в течение месяца.

Однако, как это часто бывает, добровольно платить никто не спешил. Поскольку ущерб в установленный срок не был возмещен, в декабре 2024 года Госэкоинспекция обратилась в суд с требованием о принудительном взыскании средств.

И вот, 3 марта 2025 года Хозяйственный суд Ровенской области вынес решение в пользу Экоинспекции, полностью удовлетворив иск о взыскании ущерба.

Недавно, наконец, в Инспекцию поступило официальное сообщение от КП Гощанского поссовета "Агентство развития Гощи" о том, что денежное взыскание в размере 404 050 гривен за нанесенный ущерб окружающей среде уплачено.

Урок для всех: почему "омолаживающая" обрезка – это убийство деревьев?

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский объяснил, почему такие действия недопустимы и почему штраф оправдан.

"Повреждение деревьев вследствие неправильной обрезки является распространенной проблемой в городах. Часто обрезают всю крону, оставляя лишь ствол, что является грубым нарушением", - подчеркнул он.

"После этого дерево формирует множество побегов, которые не являются полноценными ветвями и не выполняют своих биологических функций. Люди часто ошибочно полагают, что дерево 'восстановилось', однако после такой обрезки оно обычно не проживает и несколько лет, хотя могло бы существовать десятки, а то и более ста лет", – добавил Медведский. Это означает, что такие действия фактически "убивают" деревья, обрекая их на скорую гибель.

Этот случай, по словам руководителя Инспекции, "важный сигнал для всех субъектов хозяйствования". Он подчеркивает, что предприятия, отвечающие за уход за городским озеленением, должны подходить к этому не формально, а "сознательно и методично с соблюдением требований законодательства и правил выполнения основных типов обрезки".

Только такой подход, как отмечает Евгений Медведовский, будет "способствовать сохранению здорового зеленого пространства в населенных пунктах". Это напоминание, что красота и здоровье нашей окружающей среды зависят от ответственности каждого.