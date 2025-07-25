В Полтавской области, в Сулинском заказнике Кременчугского водохранилища, Государственная экологическая инспекция Центрального округа вместе с полицией разоблачила дерзких браконьеров.

Они незаконно вылавливали рыбу в промышленных масштабах, нанеся государству ущерб более чем на 3 миллиона гривен!

Задержания на воде: браконьеры пытались скрыться

23 июля, в Сулинском заказнике Кременчугского водохранилища, что вблизи села Шушваловка (Градызька громада), благодаря совместным усилиям Государственной экологической инспекции Центрального округа и полиции Полтавщины, было разоблачено очередное грубое нарушение природоохранного законодательства. Речь идет о незаконном промысловом отлове рыбы.





Инспекторы Госэкоинспекции и работники сектора полицейской деятельности на воде Кременчугского райуправления оперативно задокументировали действия нарушителей. Как часто бывает, браконьеры попытались уйти от ответственности и пытались убежать от патруля, но их удалось остановить.

Что нашли у браконьеров: килограммы рыбы и скрытые сетки

При осмотре промышленного судна, которое использовалось для незаконной рыбалки, правоохранители обнаружили и изъяли около 35 килограммов рыбы разных видов. Судя по следам, рыбу уже начали возделывать.

Кроме этого, вблизи места задержания было обнаружено еще около 200 метров рыболовных сеток без маркировки. Вероятно, именно их браконьеры пытались быстро скрыть, выбросив в воду, чтобы избавиться от улик.

По предварительным подсчетам специалистов Госэкоинспекции Центрального округа, сумма ущерба, нанесенного государству этими незаконными действиями, впечатляет – более 3 миллионов 280 тысяч гривен!

Ответственность за нарушение: до трех лет ограничения свободы

По факту незаконного рыбного промысла сведения уже внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за незаконное занятие рыбным промыслом, что причинило существенный вред. Санкция этой статьи может обернуться для нарушителей до трех лет ограничения свободы.

Следственные действия продолжаются, и правоохранители собирают все необходимые доказательства для привлечения виновных к ответственности. Этот случай в который раз напоминает, что незаконный отлов рыбы – это не просто "мелкое" нарушение, а серьезное преступление, наносящее значительный вред природе и государству, и оно не остается безнаказанным.