Лидер демократической оппозиции Беларуси Юрий Воскресенский в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской рассказал, что стало причиной августовских событий в Беларуси.

“Тихановская — это не только трусиха, но и пустое место. Она одна из первых убежала из страны, публично зачитав по государственному телевидению какое-то покаянное заявление. Я хочу сказать касаемо августовских событий, чтобы ваши зрители и вы понимали, те люди, которые провозгласили себя оппозицией, тогда, год назад, они никогда не имели отношения к демократическому движению”, - сказал Воскресенский.

Он отметил, что поскольку многие партии из старой оппозиции не выставляли своих кандидатов для участия в выборах, то появилось три главных оппозиционных кандидата.

“Номер один — это Виктор Бабарико. Это председатель “газпромовского” банка. Он был встроен в систему все эти 26 лет. Второй кандидат, это Павел Латушко, который 26 лет работал на режим. И был любимчиком Александра Лукашенко, получал от него посольские должности, министерские должности. “Борец за демократию”. И третий кандидат — Цепкало, который был встроен в эту систему белорусской власти на протяжении четверть века. И вот эти три человека провозгласили себя главными оппозиционными кандидатами”, - добавил Юрий Воскресенский.

По его словам, часть белорусов поверила им, поскольку главной причиной стала пандемия COVID-19, с которым отказался бороться Александр Лукашенко.

“Люди вышли, прежде всего, самый главный триггер — это ковид. Это непонимание государственных антиковидных мероприятий, и государственной политики, связанной с незакрытием экономики, с отказом от локдауна”, - подчеркнул политик.

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