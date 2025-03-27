Сетки протяженностью более километра: как работают браконьеры

26 марта 2025 экологи совместно с полицией на воде провели рейд в ландшафтном заказнике общегосударственного значения «Сулинский». В ходе проверки из воды получили 15 мысиновых сеток, общая протяженность которых превысила 1 км.

В сетках — рыба разных видов, в том числе те, которые находятся в период нереста. Часть из выловленных водных биоресурсов удалось вернуть обратно в реку, поскольку у них еще не было признаков жизни.

Дело передали правоохранителям

Из-за значительного объема выловленной рыбы и существенного ущерба экосистеме все материалы переданы в правоохранительные органы. В ближайшее время должны установить лиц, причастных к браконьерству.

Почему Сулинский заказник – зона повышенного внимания

Сулинский ландшафтный заказник – это уникальная природоохранная территория, расположенная в приурочной части реки Сулы, между Полтавщиной и Черкасской областью. Это одно из самых богатых мест по биоразнообразию в Центральной Украине. Здесь нерестятся и зимуют многочисленные виды рыб: щука, карп, судак, лещ и другие.

Именно поэтому любое вмешательство в экосистему заказника чрезвычайно опасно для региона.

Призыв к украинцам

В Государственной экологической инспекции напоминают: у природы нет голоса, поэтому ее нужно защищать вместе. Браконьерство наносит вред не только фауне, но и будущему всех нас.

Если вы стали свидетелем нарушений – не молчите. Сообщайте о незаконной рыбалке в соответствующие органы.