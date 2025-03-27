Госэкоинспекция изъяла более километра браконьерских сеток, в которых находились водные биоресурсы. Живую рыбу удалось спасти, но виновников еще ищут.
Сетки протяженностью более километра: как работают браконьеры
26 марта 2025 экологи совместно с полицией на воде провели рейд в ландшафтном заказнике общегосударственного значения «Сулинский». В ходе проверки из воды получили 15 мысиновых сеток, общая протяженность которых превысила 1 км.
В сетках — рыба разных видов, в том числе те, которые находятся в период нереста. Часть из выловленных водных биоресурсов удалось вернуть обратно в реку, поскольку у них еще не было признаков жизни.
Дело передали правоохранителям
Из-за значительного объема выловленной рыбы и существенного ущерба экосистеме все материалы переданы в правоохранительные органы. В ближайшее время должны установить лиц, причастных к браконьерству.
Почему Сулинский заказник – зона повышенного внимания
Сулинский ландшафтный заказник – это уникальная природоохранная территория, расположенная в приурочной части реки Сулы, между Полтавщиной и Черкасской областью. Это одно из самых богатых мест по биоразнообразию в Центральной Украине. Здесь нерестятся и зимуют многочисленные виды рыб: щука, карп, судак, лещ и другие.
Именно поэтому любое вмешательство в экосистему заказника чрезвычайно опасно для региона.
Призыв к украинцам
В Государственной экологической инспекции напоминают: у природы нет голоса, поэтому ее нужно защищать вместе. Браконьерство наносит вред не только фауне, но и будущему всех нас.
Если вы стали свидетелем нарушений – не молчите. Сообщайте о незаконной рыбалке в соответствующие органы.