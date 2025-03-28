Недавно первый заместитель Председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба стал гостем YouTube-канала POLIT Бюро, где обсудил срочные вопросы экологической ситуации в стране и деятельность Госэкоинспекции.

Одним из ключевых вопросов, прозвучавших во время интервью, было влияние вооруженной агрессии России на окружающую среду Украины. Дмитрий Заруба поделился тревожными цифрами ущерба, нанесенного природе в результате боевых действий, а также рассказал о трансграничном измерении этой проблемы, когда экологические последствия ощущаются далеко за пределами украинских границ.

В частности, говоря о масштабах ущерба, Заруба отметил: "К сожалению, это не окончательные цифры, в силу того, что боевые действия продолжаются, а оккупированная территория недоступна для проведения обследования для расчета ущерба, нанесенного во время войны".

Первый заместитель Председателя Госэкоинспекции также отметил масштабы экоцида:

Война, продолжающаяся с 2014 года, привела к огромному ущербу для природно-заповедного фонда Украины.

Загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов и земли приобрело полномасштабный характер.

Под угрозой оказались 20% природоохранных территорий Украины, а именно 812 заповедников и около 1 миллиона гектаров природоохранных территорий.

В интервью Дмитрий Заруба также рассказал о конкретных примерах работы Госэкоинспекции:

деятельность в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, где Инспекция активно работает по предотвращению и выявлению нарушений, таких как незаконная вырубка леса.

работа в Сулинском заказнике. Госэкоинспекция проводит меры контроля на территориях природно-заповедного фонда, составляет протоколы, привлекает к ответственности лиц, а также оценивает масштабы ущерба, нанесенного окружающей среде. Отдельно было упомянуто об изъятии незаконных орудий лова и большого количества незаконно выловленных водных биоресурсов.

успешная история борьбы с незаконной вырубкой леса в Полесье, где Госэкоинспекция добилась справедливости в суде, и Дубровицкий городской совет был вынужден возместить причиненный ущерб. Этот пример показывает настойчивость и эффективность работы Инспекции по защите лесных ресурсов.

Кроме того, Дмитрий Заруб подробно остановился на проблемах трансграничного влияния. Пожары на нефтебазах и химических производствах приводят к выбросам опасных веществ, загрязнению Черного и Азовского морей - все это влияет на окружающую среду европейской части нашего континента.

Война в Украине повлекла за собой масштабную экологическую катастрофу, последствия которой будут ощущаться в течение десятилетий. Восстановление окружающей среды потребует огромных усилий и международного сотрудничества.