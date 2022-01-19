Народный депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко показал в своей киноленте «Беларусь глазами Евгения Шевченко» величину зарплат белорусов.

Кинофильм можно посмотреть на его Youtube-канале.

Сначала Евгений Шевченко посетил «Беларуськалий» и генеральный директор этого предприятия Иван Головатый рассказал, в каких условиях работают сотрудники. «Средняя заработная плата на предприятии порядка 1 200 долларов (32 500 грн, - Ред.). Конечно, шахтеры получают больше», – отметил гендиректор.

Далее Евгений Шевченко посетил Мозырский нефтеперерабатывающий завод, продукцию которого покупает и Украина. По словам генерального директора Виталия Павлова, в среднем работники этого завода получают 2 400 белорусских рублей или 25 600 гривен.

Следующим пунктом украинского депутата стал известный на весь мир завод «БелАЗ», который занимает одну из ведущих позиций в производстве карьерных самосвалов. «На сегодняшний момент средняя зарплата – 1 700 белорусских рублей (18 300 грн, - Ред.)», - сообщил директор этого завода.

Кроме этих заводов, нардеп посетил и завод пищевой продукции «Санта-Бремор», который выпускает товары, что попадают и на полки украинских магазинов. «Средняя зарплата по предприятию – 1 400 рублей (17 000 грн, - ред.)», - сообщила заместитель директора по маркетингу Олеся Елина.

После этого Евгений Шевченко приехал в белорусскую деревню, где выяснилось, что работнику колхоза в среднем платят 1 000 белорусских рублей, что ровно 10 700 гривен. Попутно он зашел и в сельскую больницу, где, как оказалось, врач получает 2 000 белорусских рублей или 21 000 гривен. В то же время зарплата среднестатистического врача онкологического центра в агрогородке Лесном в Минском районе составляет 2 500 белорусских рублей или 27 000 гривен, а врача высокой категории – уже в диапазоне 41 000 – 54 000 гривен.

И в конце украинский нардеп посетил Парк высоких технологий в Минске, который можно назвать белорусским IТ-сердцем. «Средняя зарплата по парку за прошлый год – примерно 2 400 долларов в месяц», - рассказал заместитель директора Парка высоких технологий Кирилл Залесский.

Как сообщала Politeka, нардеп Евгений Шевченко снял фильм о Беларуси «Беларусь глазами Евгения Шевченко».

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