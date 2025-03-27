Климатическая нейтральность, восстановление лесов и реформирование отрасли Украина определяет новые направления сотрудничества с ФАО ООН.

Леса, климат и будущее: о чем говорили

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук встретилась с Раймундом Геральдом Йеле – региональным руководителем продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Европе и Центральной Азии. Темы разговора важны и актуальны: развитие лесного хозяйства, климатическая политика и стратегия "зеленого" восстановления Украины.





"Мы уже имеем ряд общих проектов в сфере реформирования лесного хозяйства. И имеем общее понимание того, что эти инициативы следует углублять", - отметила министерша.

ФАО не первый год помогает Украине в сфере экологического менеджмента, в частности, в направлении многоцелевого использования лесов. Обе стороны договорились учесть предыдущий опыт и искать новые общие форматы для будущего взаимодействия.

Климатический фронт: что уже сделано и что дальше

Во время встречи Светлана Гринчук рассказала о главных шагах в климатической политике Украины:



Одобрение рамочного климатического закона.

Законодательное закрепление курса на климатическую нейтральность к 2050 году.

Подготовка к презентации нового Национально определенного взноса (НПВ 3.0) на СОР30 в Бразилии.

Украина также активно работает над введением статьи 6 Парижского Соглашения, открывающей дополнительные возможности для международного сотрудничества в сфере сокращения выбросов.

"Мы договорились поддерживать диалог с ФАО по подготовке НСП 3.0 и работать вместе в этом направлении", - подчеркнула министерша.





"Зеленое" восстановление – не просто лозунг

Отдельный акцент сделали на теме послевоенного обновления. По словам Светланы Гринчук, Украина изначально планирует это делать ответственно и экологически:

"Мы говорим о восстановлении только по зеленым принципам. Защита окружающей среды уже не отдельная сфера – это основа для развития любой отрасли."

Что дальше

После встречи стороны подтвердили: сотрудничество будет продолжаться и будет углубляться. Защита окружающей среды, климатическая нейтральность и устойчивое развитие – это не только о будущем, но и о настоящем, в котором Украина планирует быть надежным партнером и воплощать в жизнь передовые экологические практики.