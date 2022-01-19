Народний депутат Верховної Ради України Євгеній Шевченко показав у своїй кінострічці «Білорусь очима Євгенія Шевченка» величину зарплат білорусів.

Кінофільм можна переглянути на його Youtube-каналі.

Спершу Євгеній Шевченко навідався на «Білоруськалій» і генеральний директор цього підприємства Іван Головатий розповів, у яких умовах працюють робітники. «Середня заробітна плата на підприємстві близько 1 200 доларів (32 500 грн, - ред.). Звичайно, шахтарі одержують більше», - зазначив гендиректор.

Далі Євгеній Шевченко відвідав Мозирський нафтопереробний завод, чию продукцію купує й Україна. За словами генерального директора Віталія Павлова, в середньому працівники цього заводу отримують 2 400 білоруських рублів або 25 600 гривень.

Наступним пунктом українського депутата став відомий на весь світ завод «БелАЗ», який займає одну із провідних позицій у виробництві кар’єрних самоскидів. «На сьогоднішній момент середня зарплата – 1 700 білоруських рублів (18 300 грн, - ред.)», - повідомив директор цього заводу.

Окрім цих заводів, нардеп навідався і на завод харчової продукції «Санта-Бремор», який випускає товари, що потрапляють і на полиці українських магазинів. «Середня зарплата по підприємству – 1 400 рублів (17 000 грн, - ред.)», - повідомила заступник директора з маркетингу Олеся Єліна.

Після ж цього Євгеній Шевченко приїхав у білоруське село, де з’ясувалося, що працівнику колгоспу в середньому платять 1 000 білоруських рублів, що рівно 10 700 гривням. Принагідно він зайшов і до сільської лікарні, де, як виявилося, лікар отримує 2 000 білоруських рублів або ж 21 000 гривень. Водночас зарплата середньостатистичного лікаря онкологічного центра в агромісті Лісовому у Мінському районі становить 2 500 білоруських рублів або 27 000 гривень, а лікаря високої категорії – вже в діапазоні 41 000 – 54 000 гривень.

І наприкінці український нардеп відвідав Парк високих технологій у Мінську, який можна назвати білоруським ІТ-серцем. «Середня зарплата по парку за минулий рік – приблизно 2 400 доларів на місяць», - розповів заступник директора Парку високих технологій Кирило Залеський.

Як повідомляла Politeka, нардеп Євген Шевченко зняв фільм про Білорусь «Білорусь очима Євгена Шевченка».

Також Politeka писала про те, що Ялі підбив попередні підсумки 2021 політичного року для Білорусі та Лукашенка.