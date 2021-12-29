Свой комментарий эксперт дал в программе «Акценты».
«Беларусь в 2021 году продолжала оставаться на слуху у всех, особенно в Украине. Заявления и интервью Лукашенко не просто подогревали интерес к ней – от них волосы дыбом вставали. Кстати, когда Меркель звонила Лукашенко, она была уже не канцлером, а исполняющим обязанности. В этой ситуации к Лукашенко можно относиться по-разному (я, например, его не приемлю), но нужно признать, что в 2020 году он удержался у власти. Впрочем, виноваты в этом в первую очередь сами белорусы, которые разувались, прежде чем встать на скамейки, и кричали: «Главное, чтобы не как в Украине!». Теперь они пожинают плоды этого», - считает Максим Яли.
Он отмечает, что Александр Лукашенко одержим властью и готов на всё ради того, чтобы её удержать.
«Лукашенко посмотрел на мягкую европейскую политику в 2014 году и понял, что нужно быть жёстче. Теперь он уже перешёл в контрнаступление. В 2020 году у него была задача устоять, а затем Лукашенко стал наступать. Платой за это стало полное подчинение Путину», - отмечает Максим Яли.
Как сообщает Politeka, ранее он объяснил, почему западные страны, в отличие от Китая, не смогли победить пандемию коронавируса.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Никитюк, красовавшаяся в кольце за 1,5 млн. гривен, получила признание в любви: какой была реакция
Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска": "Лично я был..."
Горбунов намекнул на будущее пополнение и показал фото с Осадчей: «По глазам уже видно, что…»
Также Politeka сообщала, что, по мнению Яли, Китай уже приблизился к статусу сверхдержавы.