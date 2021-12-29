Свой комментарий эксперт дал в программе «Акценты».

«Беларусь в 2021 году продолжала оставаться на слуху у всех, особенно в Украине. Заявления и интервью Лукашенко не просто подогревали интерес к ней – от них волосы дыбом вставали. Кстати, когда Меркель звонила Лукашенко, она была уже не канцлером, а исполняющим обязанности. В этой ситуации к Лукашенко можно относиться по-разному (я, например, его не приемлю), но нужно признать, что в 2020 году он удержался у власти. Впрочем, виноваты в этом в первую очередь сами белорусы, которые разувались, прежде чем встать на скамейки, и кричали: «Главное, чтобы не как в Украине!». Теперь они пожинают плоды этого», - считает Максим Яли.

Он отмечает, что Александр Лукашенко одержим властью и готов на всё ради того, чтобы её удержать.

«Лукашенко посмотрел на мягкую европейскую политику в 2014 году и понял, что нужно быть жёстче. Теперь он уже перешёл в контрнаступление. В 2020 году у него была задача устоять, а затем Лукашенко стал наступать. Платой за это стало полное подчинение Путину», - отмечает Максим Яли.

Как сообщает Politeka , ранее он объяснил, почему западные страны, в отличие от Китая, не смогли победить пандемию коронавируса.