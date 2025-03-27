В Украине идет прием работ на Международный конкурс детского рисунка «Будущее планеты в наших руках!» — и в этом году могут принять участие не только украинцы, но и дети из других стран. Условия участия, темы и ежегодные достижения конкурса – далее в материале.

Международный экологический конкурс детского рисунка «Будущее планеты в наших руках!» был начат Национальной библиотекой Украины для детей в 2022 году, и за это время уже объединил более 11 тысяч юных участников.

В этом году конкурс открыт для детей не только из Украины, но и из-за границы. Инициаторы уверены: дети в своих рисунках часто точнее взрослых говорят о будущем природы, страданиях планеты и надежде на ее исцеление.





В 2025 году дети смогут создавать рисунки на одну из шести тем:

«Влияние войны на природу Украины»

«Природа в твоей любимой книге»

«ЭКО-сознание – залог устойчивого будущего»

«Восстановление Украины по европейским правилам»

«Восстановление и сохранение природы»

«Отрицательное воздействие отходов на окружающую среду» и

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Кто может принять участие

Конкурс открыт для четырех возрастов:

до 7 лет

8–11 лет

12–14 лет

15–18 лет

В каждой категории будут выбраны победители, а лучшие сто рисунков войдут в ежегодный альманах. Это не только возможность для ребенка показать свой талант, но и оставить след в искусстве с экологическим смыслом.

Международная поддержка и весомые партнеры

К организации конкурса присоединились многочисленные влиятельные институты, среди которых:

Программа ООН по окружающей среде (UNEP)

Программа поддержки ОБСЕ для Украины

Детский фонд ООН (UNICEF)

Министерство защиты окружающей среды Украины

Государственная экологическая инспекция

Национальный союз художников Украины

ОО «Муниципальная лига Киева», Фонд Николая Томенко «Родная страна» и другие

Это свидетельствует не только о важности конкурса, но и о серьезности подхода к экологическому образованию детей.

Как присоединиться

Чтобы подать работу на конкурс, нужно придерживаться тематики и возрастного формата. Подробная информация – на сайтах организаторов или страницах в соцсетях. Торопитесь: у вас еще есть время, чтобы ваш ребенок стал частью этого большого экологического движения!