В Украине идет прием работ на Международный конкурс детского рисунка «Будущее планеты в наших руках!» — и в этом году могут принять участие не только украинцы, но и дети из других стран. Условия участия, темы и ежегодные достижения конкурса – далее в материале.


Конкурс, объединяющий детей вокруг планеты

Международный экологический конкурс детского рисунка «Будущее планеты в наших руках!» был начат Национальной библиотекой Украины для детей в 2022 году, и за это время уже объединил более 11 тысяч юных участников.

В этом году конкурс открыт для детей не только из Украины, но и из-за границы. Инициаторы уверены: дети в своих рисунках часто точнее взрослых говорят о будущем природы, страданиях планеты и надежде на ее исцеление.

В 2025 году дети смогут создавать рисунки на одну из шести тем:

«Влияние войны на природу Украины»
«Природа в твоей любимой книге»
«ЭКО-сознание – залог устойчивого будущего»
«Восстановление Украины по европейским правилам»
«Восстановление и сохранение природы»
«Отрицательное воздействие отходов на окружающую среду» и
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Кто может принять участие

Конкурс открыт для четырех возрастов:

  • до 7 лет
  • 8–11 лет
  • 12–14 лет
  • 15–18 лет

В каждой категории будут выбраны победители, а лучшие сто рисунков войдут в ежегодный альманах. Это не только возможность для ребенка показать свой талант, но и оставить след в искусстве с экологическим смыслом.

Международная поддержка и весомые партнеры

К организации конкурса присоединились многочисленные влиятельные институты, среди которых:

  • Программа ООН по окружающей среде (UNEP)
  • Программа поддержки ОБСЕ для Украины
  • Детский фонд ООН (UNICEF)
  • Министерство защиты окружающей среды Украины
  • Государственная экологическая инспекция
  • Национальный союз художников Украины
  • ОО «Муниципальная лига Киева», Фонд Николая Томенко «Родная страна» и другие

Это свидетельствует не только о важности конкурса, но и о серьезности подхода к экологическому образованию детей.

Как присоединиться

Чтобы подать работу на конкурс, нужно придерживаться тематики и возрастного формата. Подробная информация – на сайтах организаторов или страницах в соцсетях. Торопитесь: у вас еще есть время, чтобы ваш ребенок стал частью этого большого экологического движения!