Адвокат Валерий Поваров, полковник милиции в отставке, рассказал о том, как в советской милиции осуществлялся подбор кадров для работы в уголовном розыске.

Об этом он рассказал в программе «Главный вопрос» с Борисом Бронштейном.

Он подчеркнул, что и криминальный мир тех времен отличался от нынешнего.

«В те времена никто не шел в милицию за заработком. Люди шли по какому-то призванию, или по желанию перебраться в город из сельской местности. Они приходили, селились в общежитиях, милиция им выдавала квартиры. Когда я пришел на работу, процентов 90 сотрудников – это были люди за 40, взрослые дядьки, имеющие жизненный опыт и умеющие принимать решения. Сегодня в полицию берут молодежь, в основном, по физическим данным. А в те времена брали опытных», - вспоминает он.

В уголовный розыск он пришел 21-летним юношей, был оперуполномоченным, получил звание младшего лейтенанта. Был и оперативным сотрудником, и дежурным по части, работал в разрешительной системе.

«В милиции было собственное следствие, введенное приказом Верховного Совета Советского Союза. Раньше следователи были только в прокуратуре, а потом в МВД. Это было сделано потому, что прокуратура не справлялась с таким объемом преступлений, которые нужно было расследовать», - отмечает юрист.

Он объяснил, что сферу криминалитета в СССР контролировали преступные группировки, возглавляемые ворами в законе. «Никто не популяризировал этих воров, это были обыкновенные люди, которые имели определенный уголовный стаж и авторитет», - заключает Поваров.

Ранее Politeka сообщала, что Николай Спиридонов назвал Законодательную инициативу №5599 о деолигархизации бутафорной.

Также Politeka сообщала, что Виктор Берестенко считает: Государство держит таможню на коротком коррупционном поводке.