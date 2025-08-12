Приказ Министерства защиты окружающей среды установил четкие лимиты и нормы для охотников. Экологи подчеркивают, что охота должна быть не развлечением, а инструментом для регулирования популяций животных.
Ограничение охоты и суточные нормы: что изменилось
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины приказом от 9 июня 2025 утвердило новые правила для охотников. Эти нормы определяют, сколько дичи может получить один охотник в течение дня.
Согласно новым правилам, нормы извлечения для охотничьего сезона 2025-2026 годов таковы:
- Норец большой – 2 особи
- Утки – 5 особей
- Лиска – 6 особей
- Кулики – 10 особей
- Гуси – 3 черты
- Куропатка серая – 3 особи
- Фазан – 3 черты
- Перепел – 15 особей
- Криль дикий – 1 особь
- Заяц-русак – 1 особь
- Куница каменная – 1 особь
- Норка американская – 5 особей
Следует помнить, что пользователи охотничьих угодий могут устанавливать дополнительные ограничения, если это необходимо для сохранения популяции животных, их охраны или рационального использования.
Охота – не развлечение, а природоохранная функция
Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский подчеркивает важность ответственного подхода к охоте.
"Ограничение охоты во время действия военного положения способствовало росту популяций диких животных, что является положительным сигналом для сохранения биоразнообразия, стабильности экосистем и природного равновесия", - отмечает он.
По его словам, охота должна выполнять не развлекательную, а природоохранную функцию. Это означает, что оно должно помогать регулировать численность животных, изымать больных или ослабленных особей, а также предотвращать перенаселение и распространение болезней. Такой подход помогает поддерживать экологический баланс.
Государственная экологическая инспекция призывает всех охотников соблюдать установленные нормы и правила. Несоблюдение требований природоохранного законодательства приведет к административной или даже уголовной ответственности.