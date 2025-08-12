Приказ Министерства защиты окружающей среды установил четкие лимиты и нормы для охотников. Экологи подчеркивают, что охота должна быть не развлечением, а инструментом для регулирования популяций животных.

Ограничение охоты и суточные нормы: что изменилось

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины приказом от 9 июня 2025 утвердило новые правила для охотников. Эти нормы определяют, сколько дичи может получить один охотник в течение дня.

Согласно новым правилам, нормы извлечения для охотничьего сезона 2025-2026 годов таковы:

Норец большой – 2 особи

Утки – 5 особей

Лиска – 6 особей

Кулики – 10 особей

Гуси – 3 черты

Куропатка серая – 3 особи

Фазан – 3 черты

Перепел – 15 особей

Криль дикий – 1 особь

Заяц-русак – 1 особь

Куница каменная – 1 особь

Норка американская – 5 особей

Следует помнить, что пользователи охотничьих угодий могут устанавливать дополнительные ограничения, если это необходимо для сохранения популяции животных, их охраны или рационального использования.

Охота – не развлечение, а природоохранная функция

Начальник Государственной экологической инспекции Полесского округа Евгений Медведовский подчеркивает важность ответственного подхода к охоте.

"Ограничение охоты во время действия военного положения способствовало росту популяций диких животных, что является положительным сигналом для сохранения биоразнообразия, стабильности экосистем и природного равновесия", - отмечает он.

По его словам, охота должна выполнять не развлекательную, а природоохранную функцию. Это означает, что оно должно помогать регулировать численность животных, изымать больных или ослабленных особей, а также предотвращать перенаселение и распространение болезней. Такой подход помогает поддерживать экологический баланс.

Государственная экологическая инспекция призывает всех охотников соблюдать установленные нормы и правила. Несоблюдение требований природоохранного законодательства приведет к административной или даже уголовной ответственности.