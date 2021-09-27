Государство держит таможню на коротком коррупционном поводке. Такую мысль высказал президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко в программе Анатолия Макаренко «Диалоги». О деятельности украинской таможни он снимает документальный фильм.

«Я хочу показать нашему зрителю и, может быть, дойдет до высших чиновников, в каких условиях работает таможня. Это фильм о товаре, который мы покупаем, и о том, как он попадает на прилавки магазинов, и о том, как товар, выпушенный в Украине, попадает на прилавки иностранных магазинов. Для того, чтобы зритель понял, почему в Европе какая-то продукция стоит дешевле, чем в Украине. При том, что Украина – небогатая страна», - отмечает он.

Второй сюжет авторы хотят посвятить таможенной инфраструктуре.

«Я езжу за границу на машине. И есть совместный контроль в некоторых пунктах пропуска, не новых. Я вижу, как работают наши иностранные коллеги. И есть наши инспекторы, которых хочется просто обнять. Я спрашиваю: как я могу тебе помочь? У них ни оборудования нет, ни материально-технической базы, ни формы. Мы хотим показать нашу инфраструктуру», - рассказывает Берестенко.

Он снимает сюжеты по четырем видам транспорта.

«В одном пункте пропуска нам отказали. Тогда мы будем делать как умеем. В любом случае, я как гражданин имею право защитить свои права и зафиксировать преступление, которое совершается в отношении меня. Но я не хотел бы сюжет посвящать просто таможне. Я хочу показать фактическую ситуацию, как наши граждане возвращаются домой и огорчаются, и в каких условиях работает тот же пункт пропуска в зоне действия Одесской таможни», - делится планами автор фильма.

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