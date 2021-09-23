Юрист, член Венеціанської комісії та радник Президента України Марина Ставнійчук у програмі «А як насправді?» з Мирославою Бобровською розповіла про те, як тренд боротьби з олігархами використовують інші країни світу.

«Тренд боротьби з олігархами на теперішній час існує не тільки в Україні. Він існує у світі. Китай провів достатньо велику роботу по деолігархізації своєї економіки, впливів на політичне та економічне життя в державі. У нас майже немає цієї інформації, деякий період часу назад Китай підбив підсумки такої діяльності. Тисячі людей, які брали участь у Великій приватизації в тій країні, були притягнуті до відповідальності, оскільки використали народне добро не на народні інтереси. І практично був сформований несправедливий, неконституційний лад. Про це не дуже люблять говорити в Україні, тому що це достатньо серйозний приклад», - зауважує вона.

Бо якщо подумати: а де взялись українські олігархи? За великим рахунком, ніхто з них не став олігархом, так би мовити, з нуля.

«Щоб була не голова, а Будинок рад, блискуча освіта, у самого та у всіх хто поруч – команда, яка з нуля зробила великий бізнес. Як правило, приватизаційні процеси лежали в основі формування цих надбагатих людей в Україні. Коли ці процеси відбувались, то укладались відповідні угоди, в тому числі великі соціальні, угоди економічні в частині оновлення виробництва», - підсумовує експертка.

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