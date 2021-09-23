Юрист, член Венецианской комиссии и советник Президента Украины Марина Ставнийчук в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской рассказала о том, как тренд борьбы с олигархами используют другие страны мира.

«Тренд борьбы с олигархами в настоящее время существует не только в Украине. Он существует в мире. Китай провел достаточно большую работу по деолигархизации своей экономики, влияния на политическую и экономическую жизнь в стране. У нас почти нет этой информации, некоторый период времени назад Китай подвел итоги такой деятельности. Тысячи людей, которые участвовали в Великой приватизации в той стране, были привлечены к ответственности, поскольку использовали народное добро не на народные интересы. И практически был сформирован несправедливый, неконституционный порядок. Об этом не очень любят говорить в Украине, потому что это достаточно серьезный пример», - говорит она.

Ведь если подумать: а где взялись украинские олигархи? По большому счету, никто из них не стал олигархом, так сказать, с нуля.

«Чтобы была не голова, а Дом советов, блестящее образование, у самого и у всех кто рядом - команда, которая с нуля сделала большой бизнес. Как правило, приватизационные процессы лежали в основе формирования этих сверхбогатых людей в Украине. Когда эти процессы происходили, то заключались соответствующие соглашения, в том числе крупные социальные, соглашения экономические в части обновления производства», - заключает экспертка.

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