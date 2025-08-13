В Андреевском лесном урочище, недалеко от Николаева, произошел большой пожар, который уничтожил значительную часть леса.

По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, ущерб окружающей среде оценивается более чем в 110 миллионов гривен. Огонь не только поглотил десятки гектаров деревьев, но и нанес серьезный урон атмосфере.

Экологическая катастрофа под Николаевом: сгорел лес и запачкался воздух

Вечером 11 августа в Андреевском лесном урочище разразился масштабный пожар. Огонь быстро распространялся и, несмотря на усилия спасателей, уничтожил 40 гектаров лесных насаждений. Это не просто потеря деревьев, а настоящая экологическая катастрофа, которая имеет длительные последствия для всего региона.

По подсчетам Государственной экологической инспекции, ущерб, причиненный окружающей среде, является колоссальным. В результате горения в атмосферу попало почти 30 тысяч тонн загрязняющих веществ. Большая часть из них – это диоксид углерода, которого выбросилось 28,5 тонн.

Ущерб на 110 миллионов: как это повлияет на нас

Общая сумма ущерба, нанесенного пожаром, превышает 110 миллионов гривен. Эта цифра отражает не только стоимость потерянных деревьев, но и ущерб от попавших в воздух сверхнормативных выбросов.

Как отмечают экологи, подобные катастрофы не только разрушают природные экосистемы, но и влияют на качество воздуха, которым дышат люди. Загрязнение, возникшее в результате пожара, может оказать негативное влияние на здоровье жителей близлежащих территорий. Пока не установлено, что послужило причиной пожара, но такие события еще раз напоминают о важности защиты наших лесов.