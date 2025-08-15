Зафиксированы сотни нарушений, которые привели к миллионному ущербу для природы. Наиболее резонансные случаи произошли в Житомирской и Ивано-Франковской области, где были уничтожены рыбные ресурсы и вырублено более сотни деревьев.

Загрязнения и штрафы: что нашли экоинспекторы?

С 8 по 14 августа 2025 г. Госэкоинспекция провела 476 проверок по всей стране. За этот короткий период было составлено 400 протоколов об административных нарушениях, а общая сумма наложенных штрафов составила 89 тысяч гривен. При этом в государственный бюджет уже взыскано 72 тысячи гривен.

Однако важнейшие цифры касаются причиненного вреда. За нарушение природоохранного законодательства были рассчитаны убытки на общую сумму 2 миллиона 964 тысячи гривен. Из этих средств почти 2 миллиона гривен уже предъявлены к возмещению, и часть из них, а именно 931 тысяча гривен, уже взыскана.

Массовое уничтожение рыбы и незаконная вырубка: резонансные случаи

Среди всех выявленных нарушений особенно выделяются два громких случая, которые произошли на Житомирщине и Ивано-Франковщине:

Масштабная гибель рыбы в Житомирской области. Инспекция Полесского округа рассчитала ущерб на сумму более 2 миллионов гривен из-за гибели рыбы в реке Уборть. Это настоящая катастрофа для экосистемы, река потеряла значительную часть своих биоресурсов. Материалы дела уже переданы в полицию, которая должна установить виновных.





Незаконная вырубка леса в Прикарпатье. В Ивано-Франковской области, а именно в селе Богровка, без разрешительных документов было незаконно вырублено 145 деревьев. За это Инспекция Карпатского округа предъявила претензию Солотвинскому поссовету на сумму 1 миллион 327 тысяч гривен.