Политический аналитик, эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов говорит, принятие законопроекта №5599 о деолигархизации не решит проблемы украинской экономики, а, наоборот, усугубит их.

Об этом он рассказал в программе «Толковый разговор» Алексея Толкачева.

«Законодательная инициатива №5599 о деолигархизации во многом бутафорна, - комментирует он. – Хуже будет, если будет принят законопроект №5600, так называемый ресурсный законопроект, который ударит по всем видам бизнеса: и по крупному, и по-среднему, и по-мелкому, и по нам с вами. Весь этот комплекс инициатив сделает пребывание в Украине нестерпимым, поэтому, скорее, мы больше потеряем, чем приобретем в итоге».

Это законодательство бутафорское, потому что большинство его ограничений можно обойти, утверждает аналитик.

«Скажем, олигарху запрещают встречаться с чиновником. Олигарх может получить удостоверение адвоката и встречаться с чиновником в качестве адвоката. Почему нет? Адвокат может получить удостоверение журналиста, и брать у чиновника интервью в качестве журналиста. Либо общаться по каким-нибудь защищенным средствам связи. Тут круговая порука, он заинтересован», - рассуждает Спиридонов.

По поводу права владеть медиа тоже получается интересная ситуация.

«Вроде как олигарх должен продать медиа кому-нибудь другому, не олигарху. С другой стороны, тут как в фильме «Убить дракона». Если ты убиваешь дракона, наверное, ты сам станешь драконом. То есть человек, который завладеет медиа вместо олигарха, как его трактовать в результате? Жизнь украинским миллиардерам этим законом усложняется, их покрывают позором, им говорят, что нехорошо быть олигархом. Но чего-то критического не видно. Идет дальше разделение на олигархов правильных и неправильных. Как у Винни-Пуха были неправильные пчелы, которые несут неправильный мед», - заключает Спиридонов.

Ранее Politeka сообщала, что Берестенко озвучил условия, при которых можно оздоровить и восстановить украинскую таможню.

Также Politeka сообщала слова Ставнийчук, что Китай провел достаточно большую работу по деолигархизации своей экономики.