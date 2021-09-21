К 2014 году в судебной власти реформы проходили более или менее мягко, в контакте с Европейской комиссией за демократию через право, Венецианской комиссией. Были введены все рекомендации. Об этом в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской рассказала юрист, член Венецианской комиссии и советник Президента Украины Марина Ставнийчук.

Далее была поставлена еще более глобальная задача.

«Петр Порошенко решил не просто подчинить судебную власть, а фактически на судебную власть перевести политическую ответственность за состояние дел. Забрать президентскую ответственность, убрать парламентскую ответственность. Политики начали пытаться перевести весь негатив своей деятельности исключительно на судебную власть. Очень удобный объект был для реформирования. Тогдашнее руководство Верховного суда, органов судейского самоуправления сложило лапки и не заняло принципиальной профессиональной позиции в выработке алгоритма реформирования», - отмечает она.

Конечно, объективные обстоятельства для реформирования судебной ветви власти были, в том числе низкий уровень доверия.

«Но он примерно такой же и в парламенте, и к президенту, а тем более к правительству. Нельзя сказать, что кто-то абсолютно предмет недоверия украинского народа, а кто-то имел колоссальный уровень. И начались движения. Нужно было перестроить судебную систему, чтобы перебрать судейский корпус. Те, кто оказались лояльными - пошли дальше работать. Кто оказался не очень лояльным - ушли в отставку, не прошли соответствующие конкурсы», - объясняет экспертка.

Знаменательным для судебной системы стал 2016 год. «Тогда парадоксально, неконституционным способом был подготовлен ключевой закон, который лежит в основе судебного реформирования. Это закон «О судоустройстве и статусе судей», - отмечает Ставнийчук.

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