Почему из Конституции Украины 1996 года исчезло право на восстание? Об этом в программе «БДСМ Украина» Алексея Толкачева рассказал один из соавторов Конституции, бывший судья Конституционного суда, народный депутат первого созыва Виктор Шишкин.

«Я не помню, почему оно исчезло. Оно могло исчезнуть на любом этапе, так как конституционных проектов, даже официальных, было много. Только партийных проектов было больше десятка, кроме того, что были проекты индивидуальные: Конституцию писали академики, другие граждане. На каком этапе оно исчезло, я действительно не могу сказать, потому что писался последний закрученный аккорд этой Конституции в турбо-режиме», - говорит он.

Писала проект рабочая группа, не конституционная комиссия, хотя она была создана.

«Рабочую группу создал Вадим Гетьман, он был авторитарный и авторитетный. Он буквально стукнул кулаком перед Морозом: «Вы как хотите, а мне надоела круговерть, я создаю рабочую группу за свой счет и мы пишем. Единственное, что не ставьте нам «неуд», если мы не будем в зале». То есть утром зарегистрировались и убежали. Мы не участвовали даже в голосовании. Так мы работали три месяца», - рассказывает экс-нардеп.

По его словам, первого мая 1996 года этот проект сдали в специальную комиссию, которую возглавлял Михаил Сирота.

«Рабочая группа – это была группа Гетьмана, он даже написал об этом книгу. Там есть фотографии наших заседаний. Я думаю, что это книга уникальная, так как материалы именно рабочей группы сегодня не сохранились. Сохранились заседания конституционной комиссии, которая утверждала нашу наработку. Мы не думали о себе, о своем эго. Мы просто работали в тот период», - отмечает Виктор Шишкин.

Напомним, Конституция 1996 года была результатом компромисса: мнение эксперта.

Ранее Politeka сообщала о том, что Стецькив рассказал, кто, по его мнению, мог бы написать новую Конституцию Украины.