Дипломат, бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» объяснил, как изменилась атмосфера Европы и мира за последние десять лет.

«Мир политики меняется. Если сравнить европейскую политику с нынешней – она ​совершенно разная. Когда в Европе был взрыв идеализма, понимания того, что Европа изменила курс, повернула в новом направлении, стала более солидарной, ориентированной на ценности. Она развивалась, изменялась сама, меняла мир. Был такой дух оптимизма. Сейчас этот дух, будем откровенны, немного выветрился, популярность европейской идеи снизилась, люди гораздо охотнее употребляют слово «прагматизм», чем слово «свобода». Сейчас больше прагматизма, который граничит с цинизмом, это правда», - говорит он.

Дипломат пессимистично смотрит на шанс удержать мир, в котором действовали общие правила и понимание ценностей.

«Я действительно вижу остатки того мира, в который мы влюбились 25 или 30 лет назад. Но он проходит какую-то эрозию. Есть этот агрессивный эгоизм, агрессивный имперский дух со стороны России, но в любом случае такой эгоизм, который перешел в наступление. У меня есть такое ощущение, возможно, слишком, но мы вступаем в новую глобализацию», - отмечает Щерба.

Вторая глобализация, по его мнению, имеет пророссийский вектор.

«Первая глобализация - это была американизация мира, а вторая глобализация - это русификация мира. Это когда ты перестаешь в что-то верить, когда исчезают ценности. Что такое Америка? Это то, что Путин проповедовал с первых дней своего существования. Я - это главное, а все остальное... Что ему до Украины, которая за какую-то свободу борется и так далее», - заключает Щерба.

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