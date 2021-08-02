В программе «Юристы отвечают» адвокат по недвижимости юридической компании «Наказ» рассказала, что инвесторам стоит указывать в договоре, чтобы иметь возможность более эффективно защитить свои права в суде при задержке застройщиками сроков.

«Есть разные схемы инвестирования в строительство. Инвестирования, потому что вы платите деньги за то, что сейчас происходит процесс строительства, этой квартиры, дома еще не существует. Вы не можете просто прийти и заключить договор купли-продажи, как обычно со вторичкой, дать деньги и купить эту квартиру», - рассказала Чацкис.

Она объяснила, что при инвестировании инвестор обращается к застройщику, и он предлагает определенный вариант инвестирования. У каждого ЖК он свой, и, по словам юристки, повлиять на это и изменить схему инвестирования нельзя. В зависимости от схемы, инвестора заключают разные договора, у которых разные условия.

«Для того чтобы понимать, как ваши права защищены, нужно читать конкретный договор, потому что само законодательство не очень хорошо защищает права инвестора. Оно говорит о том, что вы можете заключить ряд договоров, о том, что у застройщика должны быть определенные документы. Но какие условия в этом договоре вы пропишете, на что вы согласитесь – зависит от вашего договора. Поэтому то, что будет, если застройщики не введут дом в эксплуатацию в срок зависит от того, что прописано в договоре», - говорит Чацкис.

По словам юристки, формулировки «запланированный» или «ориентировочный» срок окончания строительства – это фразы ни о чем, которые никак не защитят ваши права по договору.

«Окончание строительства – это не ввод в эксплуатацию. У нас по Киеву стоят очень много новостроек, которые в принципе готовы, но они не введены в эксплуатацию, и вы не можете получить свое право собственности», - отметила адвокат.

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