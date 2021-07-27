В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко рассказал о нюансах определения графика свиданий с ребенком, если кто-то из родителей проживает за границей, и объяснил, почему без согласия обоих родителей ребенок не сможет выехать на ПМЖ в другую страну.

По его словам, когда существует спор относительно свиданий с ребенком, то суды, как правило, определяют место проживания с кем-то одним и обязывают его не чинить препятствия другому в общении с ребенком. Юрист также объяснил, как действовать, если, например, отец живет за границей.

«Можно устанавливать и конкретный график: если он, например, знает, что раз в месяц на выходные приезжает в Украину, то можно просить суд определить его право общаться с ребенком в эти конкретные дни», - пояснил Бабенко.

Он также отметил, что, если мать хочет, чтобы ребенок поехал к отцу за границу, ей нужно оформить у нотариуса заявление-согласие на выезд ребенка. В заявлении, добавил юрист, следует указать срок поездки ребенка и страну пребывания.

Кроме этого, Бабенко рассказал, что нередко людей интересует вопрос, можно ли в судебном порядке получить разрешение на выезд ребенка на постоянное место жительства за границу, если, например, переезд планирует мать, но отец ребенка отказывается оформить соответствующее разрешение.

«Закон не предусматривает возможности суда предоставлять разрешение на выезд ребенка на ПМЖ. В Украине нет такой практики. Если мы говорим о постоянном месте жительства, то это должно быть только согласие второго родителя», - заявил адвокат.

Напомним, для Politeka Шишкин заявил, что не имеет значения, кто написал конституцию-лишь бы ее выполняли.

Как сообщала Politeka, адвокат рассказал, что, если вы оплачивали алименты на не своего ребенка, то вы имеете право на компенсацию этих средств.