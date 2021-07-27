В эфире программы «Юристы отвечают» адвокат адвокатского объединения «Митракс» Юрий Бабенко рассказал о нюансах определения графика свиданий с ребенком, если кто-то из родителей проживает за границей, и объяснил, почему без согласия обоих родителей ребенок не сможет выехать на ПМЖ в другую страну.
По его словам, когда существует спор относительно свиданий с ребенком, то суды, как правило, определяют место проживания с кем-то одним и обязывают его не чинить препятствия другому в общении с ребенком. Юрист также объяснил, как действовать, если, например, отец живет за границей.
«Можно устанавливать и конкретный график: если он, например, знает, что раз в месяц на выходные приезжает в Украину, то можно просить суд определить его право общаться с ребенком в эти конкретные дни», - пояснил Бабенко.
Он также отметил, что, если мать хочет, чтобы ребенок поехал к отцу за границу, ей нужно оформить у нотариуса заявление-согласие на выезд ребенка. В заявлении, добавил юрист, следует указать срок поездки ребенка и страну пребывания.
Кроме этого, Бабенко рассказал, что нередко людей интересует вопрос, можно ли в судебном порядке получить разрешение на выезд ребенка на постоянное место жительства за границу, если, например, переезд планирует мать, но отец ребенка отказывается оформить соответствующее разрешение.
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«Закон не предусматривает возможности суда предоставлять разрешение на выезд ребенка на ПМЖ. В Украине нет такой практики. Если мы говорим о постоянном месте жительства, то это должно быть только согласие второго родителя», - заявил адвокат.
Напомним, для Politeka Шишкин заявил, что не имеет значения, кто написал конституцию-лишь бы ее выполняли.
Как сообщала Politeka, адвокат рассказал, что, если вы оплачивали алименты на не своего ребенка, то вы имеете право на компенсацию этих средств.