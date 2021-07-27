Незалежно від того, яку легітимність отримає той чи інший документ, у даному випадку Конституція, все залежить від готовності влади і народу її виконати. Решта не має значення. Так вважає суддя Конституційного Суду у відставці, державний і громадський діяч, перший Генеральний прокурор України Віктор Шишкін.

У програмі Геннадія Друзенка «Конституційна кухня» він розповів, чому Конституція так і не стала основним законом для українців.

«Я на фейсбуці читаю: «16 число вже пройшло, але Нацрада не виконує цей закон, тому що кінофільми, виступи і так далі, які мають бути українською мовою, продовжують бути змішаною або російською!». А я пишу: «Що тут дивного? А ви виконували закон про мови 1989 року, який існував 23 роки?».

Правник зазначає: «Ніхто не говорить, що у нас сьогодні фактично два закони про мову: цей закон, який називають імені Порошенка, і закон 1989 року. Хто його скасував? Так що ж ви хочете зараз? Якщо це у вас в крові, ви з молоком матері всмоктали бажання не виконувати щось, то вибачайте, чим же цей закон кращий за інший у розумінні його виконання чи невиконання?!», - обурюється Шишкін.

До речі, зазначає він, референдуми лише затверджують документ.

«Я знаю єдину державу, де народ розробляв і народ прийняв – це Ісландія. А німецьку конституцію ухвалював народ? Німецька конституція написана на штиках окупантів, американо-франко-англійських, установчими зборами. А японську конституцію хто написав? Американські юристи в штабі Макартура! Тепер японці живуть за тією конституцією», - розповідає політик.

Politeka повідомляла, що Шишкін розповів про розкол фракції комуністів у Раді та народження незалежної України: «Мали квиток члена Комуністичної партії, але...».

Також Politeka повідомляла, що Джерелом влади є народ, він має право встановлювати і змінювати конституційний лад, - Друзенко.