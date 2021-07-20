Один зі співавторів Конституції, колишній суддя Конституційного суду, народний депутат першого скликання, Заслужений юрист України Віктор Шишкін у програмі «БДСМ Україна» Олексія Толкачова розповів, як розколювалася Комуністична фракція Верховної Ради першого скликання та була підписана Декларація про державний суверенітет України.

«Станом на 24 жовтня 1990 року у Верховній Раді у Комуністичній фракції було не 239, а 375 чи 376 осіб. Це абсолютна конституційна більшість. Це легко перевірити, взявши книгу народних депутатів за 1990 рік. А ті 239 підписали швидко, за півгодини», - згадує Шишкін.

Він розповів про розкол всередині фракції комуністів.

«Я відкидаю чоловік сорок, які були в демплатформі КПРС на чолі з Єльциним. Вони одразу перейшли в Народну раду. Це Філенко, Яворівський та інші, які ще мали квиток члена Комуністичної партії, але поділяли демократичні погляди. Були київська та харківська групи демплатформи, до якої належав Кушніров. Він проводив конференції таких людей у Харкові», - каже він.

Тому, якщо відкинути цих 40, лишається близько 330.

«Як їх можна поділити? Скажімо, ортодоксальні комуністи, які, крім Москви і Статуту Компартії, не визнавали більш нічого. Це Гуренко і «іже с німі». Були комуністи, які хиталися (кожна людина, коли потрапляє у незручне для неї становище, починає хитатися) і комуністи, в яких прокинулась національна свідомість. На початку 30-х років минулого сторіччя їх називали націонал-комуністами», - розповідає екснардеп.

Націонал-комуністи були не лише в Україні, зазначає він.

«Сталін розігнав польську Компартію разом із ліквідацією Комінтерну за те, що вони казали: «Ми спочатку поляки, а потім – комуністи». Були націонал-комуністи французькі, які спочатку казали, що Франція понад усе, а потім уже будемо говорити про марксизм-ленінізм. Аналогічна група з’явилася в Україні», - пояснює Шишкін.

Нагадаємо, Конституція в Україні дуже хороша, і якби ми жили по ній – ми б вже жили як в Європі, - Лавринович.

Як повідомляла Politeka, Джерелом влади є народ, він має право встановлювати і змінювати конституційний лад, - Друзенко.