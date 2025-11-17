В Житомире произошло знаковое событие для местного образования: впервые в регионе 20 учеников из разных учебных заведений приняли торжественную присягу и получили удостоверение Школьных Омбудсманов.

Этот новаторский проект, инициированный Офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, направлен на создание безопасной и справедливой среды в школах, где сами ученики будут стоять на защите прав и достоинства своих сверстников. Уполномоченный обратившийся к детям онлайн Дмитрий Лубинец подчеркнул, что это важный шаг в воспитании "будущего поколения лидеров".

Торжественная присяга справедливости

На торжественной церемонии в Житомире 20 новоназначенных Школьных Омбудсманов из городских школ присягнули:

"Состоять на защите справедливости, достоинства и прав каждого ребенка."

Представитель Уполномоченного в Житомирской области Юрий Погодицкий лично вручил каждому ученику официальное удостоверение, отметив их ключевую роль в создании здоровой атмосферы в образовательных учреждениях.

"Воспитываем будущее поколение лидеров"

Важность проекта подчеркнул и сам Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, обратившийся к новоиспеченным омбудсманам онлайн.





"Как взрослые мы должны давать возможность всем украинским детям развивать гражданскую позицию, знать и защищать свои права. Будем воспитывать будущее поколение лидеров!" - подчеркнул Лубинец.

Введение института Школьных Омбудсманов является прямым шагом к тому, чтобы приучать детей к правовой культуре и самостоятельному разрешению конфликтов.

Как будет работать новый институт

Проект "Школьный Омбудсман" - это инициатива Офиса Омбудсмана Украины, которую в Житомирской области реализует Представительство Уполномоченного под руководством Юрия Погодицкого в партнерстве с Департаментом образования Житомирского городского совета.

Для помощи в работе каждый Школьный Омбудсман получил печатные методические рекомендации — специально разработанное руководство, подробно описывающее их деятельность.

Появление этого института в школах Житомира — важный прецедент и шаг к созданию безопасной и справедливой образовательной среды, где ученики будут иметь свой собственный независимый механизм защиты.