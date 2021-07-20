Один из соавторов Конституции, бывший судья Конституционного суда, народный депутат первого созыва, заслуженный юрист Украины Виктор Шишкин в программе «БДСМ Украина» Алексея Толкачева рассказал, как раскалывалась Коммунистическая фракция Верховной Рады первого созыва и была подписана Декларация о государственном суверенитете Украины.

«По состоянию на 24 октября 1990 года в Верховной Раде в Коммунистической фракции было не 239, а 375 или 376 человек. Это абсолютное конституционное большинство. Это легко проверить, взяв книгу народных депутатов за 1990 год. А те 239 подписали быстро, за полчаса», - вспоминает Шишкин.

Он рассказал о расколе внутри фракции коммунистов.

«Я исключаю человек сорок, которые были в демплатформе КПСС во главе с Ельциным. Они сразу перешли в Народный совет. Это Филенко, Яворивский и другие, которые еще имели билет члена Коммунистической партии, но разделяли демократические взгляды. Были киевская и харьковская группа демплатформы, к которой принадлежал Кушниров. Он проводил конференции таких людей в Харькове», - говорит он.

Поэтому, если отбросить этих 40, остается около 330.

«Как их можно разделить? Скажем, ортодоксальные коммунисты, которые, кроме Москвы и Устава Компартии, не признавали больше ничего. Это Гуренко и иже с ними. Были коммунисты, которые качались (каждый человек, когда попадает в неудобное для нее положение, начинает шататься) и коммунисты, в которых проснулось национальное сознание. В начале 30-х годов прошлого столетия их называли национал-коммунистами», - рассказывает экс-нардеп.

Национал-коммунисты были не только в Украине, отмечает он.

«Сталин разогнал польскую Компартию вместе с ликвидацией Коминтерна за то, что они говорили: «Мы сначала поляки, а затем – коммунисты». Были национал-коммунисты французские, которые сначала говорили, что Франция прежде всего, а потом уже будем говорить о марксизме-ленинизме. Аналогичная группа появилась в Украине», - объясняет Шишкин.

Напомним, Конституция в Украине очень хороша, и если бы мы жили по ней – мы бы уже жили как в Европе, - Лавринович.

Как сообщает Politeka, Источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй, - Друзенко.