Независимо от того, какую легитимность получит тот или иной документ, в данном случае Конституция, все зависит от готовности власти и народа ее выполнять. Остальное не имеет значения. Так считает судья Конституционного Суда в отставке, государственный и общественный деятель, первый Генеральный прокурор Украины Виктор Шишкин.

В программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» он рассказал, почему Конституция так и не стала основным законом для украинцев.

«Я на фейсбуке читаю: «16 число уже прошло, но Нацсовет не выполняет этот закон, потому что кинофильмы, выступления и т.д., которые должны быть на украинском языке, продолжают быть на смешанном или русском!». А я пишу: «Что тут удивительного? А вы выполняли закон о языках 1989 года, который существовал 23 года?».

Юрист отмечает: «Никто не говорит, что у нас сегодня фактически два закона о языке: этот закон, который называют имени Порошенко, и закон 1989 года. Кто его отменил? Так что же вы хотите сейчас? Если это у вас в крови, вы с молоком матери впитали желание не выполнять что-то, то извините, чем же этот закон лучше другого в понимании его выполнения или невыполнения?!», - возмущается Шишкин.

Кстати, отмечает он, референдумы только утверждают документ.

«Я знаю единственное государство, где народ разрабатывал и народ принял - это Исландия. А немецкую конституцию принимал народ? Немецкая конституция написана на штыках оккупантов, американо-франко-английских, учредительным собранием. А японскую конституцию кто написал? Американские юристы в штабе Макартура! Теперь японцы живут по этой конституции», - рассказывает политик.

Politeka сообщала, что Шишкин рассказал о расколе фракции коммунистов в Раде и рождении независимой Украины: «Имели билет члена Коммунистической партии, но...».

Такж Politeka сообщала, что Источником власти является народ, он имеет право устанавливать и изменять конституционный строй, - Друзенко.