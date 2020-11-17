Официальная статистика базируется на обследованиях, однако число заболевших гораздо больше, чем нам указывает статистика

Как передает APnews, об этом заявлила генеральный директор Днепропетровской областной реабилитационной больницы Инесса Шевченко.

Она утверждает, что многие люди вынуждены лечиться на дому, а у некоторых тесты не выявили китайский вирус, поэтому они не идут в статистику.

При этом по мнению Шевченко, статистика от реального положения вещей может отличаться от 3 до 5 раз.

"Я не могу сказать 20000 или 30000. Я могу сказать только, что сегодня у нас более 10000 случаев и уже сегодня у нас не хватает медицинских работников. Это катастрофа", - заявила врач.

Шевченко также пояснила, что перекрыть нехватку квалифицированного персонала интернами или студентами не представляется возможным. По ее словам медик, который не имеет специализации инфекциониста, реаниматолога может работать только врачом-стажером.

Добавим, что За минувшие сутки в Днепре зафиксированы 235 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала эпидемии в Днепре зафиксировали 13 501 (+235) случай COVID-19, 250 (+7) пациентов умерли.



Источник: Статистика COVID-19 на 17 ноября в Днепре: коронавирусом за сутки заразились 235 человек | Відкритий

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