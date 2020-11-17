Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул лечится в городской больнице №9

Как передает Politeka, об этом сообщает главный врач городской больницы №9 Елена Климович.

По словам медика, Юрий Вилкул после обследования в институте сердца в Киеве продолжит лечение в больнице №9 Кривого Рога.

Мэр имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и требует длительного лечения и реабилитации.

"В последний месяц здоровье нашего мэра значительно ухудшилось - серьезные проблемы сердечно-сосудистой системы. По моему настоянию он прошел обследование в киевском интституте сердца под руководством Бориса Тодурова. Был проведен врачебный консилиум. С такой нагрузкой сердце может не выдержать, поэтому необходимо длительное лечение и реабилитация", - заявила Климович.

Отметим, что Юрий Вилкул был госпитализирован 13 ноября.

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Напомним, "Без воды, света и канализации": в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.

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