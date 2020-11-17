Из-за введения жесткого карантина в Днепре весной, была прекращена работа некоторых маршрутных рейсов

Как передает Politeka, об этом сообщили в департаменте транспорта Днепровского горсовета.

Отмечается, что решение по приостановке работы ряда маршрутов было принято руководством автотранспортных предприятий. Их работа не окупается, а поэтому выплачивать зараплату водителям маршруток проблематично. Однако транспортную сеть города не меняли.

Какие маршруты прекратили работу:

№57 – ул. Глинки – ул. Каверина;

№66 – ж/м Парус-2 – ж/м Тополь-3;

№79 – ж/м Левобережный-3 – Нагорный рынок;

№105 – пл. Успенская – ул. Менделеева;

№116 – ж/м Тополь-3 – пл. Успенская;

№122 – пер. Парусный – пр. Яворницкого;

№126 – ж/м Левобережный-3 – ж/м Тополь-3.

№131 - ул. Набережная Победы – пл. Соборная

№97 - пл. Успенская – Новоигренское кладбище

Как сообщалось ранее, в аварии, которая произошла на днях в Днепре с участием 5 авто, где погибла женщина Анна, в больнице 16 ноября умер ее муж Максим.

Мужчине было 34 года. У них осталась 6-летняя дочь Настя, которая стала круглой сиротой.

Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".

Напомним, "Без воды, света и канализации": в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.

Также Politeka сообщала, что под Днепром открыли стрельбу в ресторане, появилось видео: есть жертвы, за жизнь раненых борются врачи.