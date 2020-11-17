В аварии, которая произошла на днях в Днепре с участием 5 авто, где погибла женщина, в больнице 16 ноября умер ее муж Максим

Как передает Politeka об этом написала в Facebook Наталья Макарусь.

Мужчине было 34 года. У него осталась 6-летняя дочь Настя, которая стала круглой сиротой.

"Сегодня ночью Макса не стало. У нас с вами было несколько дней, когда мы были вместе, молились, поддерживали друг друга. Спасибо, что у каждого из вас нашлось столько веры, тепла, любви. Эти дни были подарены для нас. Помните, пожалуйста, такую хорошую семью. Цените жизнь и берегите родных”, – написала Наталья Макарусь.

Напомним, фатальная авария в Днепре произошла в ночь на 11 ноября – столкнулись 5 машин. В результате на тот момент погиб 1 человек, а еще 2 пострадали.

Виновником жуткого ДТП был водитель Infiniti – автомобиль поехал на "красный" и столкнулся с Honda. Водитель "японки" потерял контроль, и машина врезалась в другие авто. Водителю Infiniti всего 22 года. Он даже не пострадал.

Как писала Politeka, в Днепре активизировались наглые домушники, родители в замешательстве: "Втираются в доверие к детям".

Напомним, "Без воды, света и канализации": в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.

Также Politeka сообщала, что под Днепром открыли стрельбу в ресторане, появилось видео: есть жертвы, за жизнь раненых борются врачи.