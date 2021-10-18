Політтехнолог Юрій Подорожній розповів, чи має наш президент царські амбіції та про майже нульову можливість економічних бунтів в Україні.

Про це він розповів у новому випуску програми «Акценти» з ведучою Тетяною Резвін.

«У людини, яка багато років знаходиться при владі, змінюється психіка, тому вона по іншому дивиться на світ. Людина при владі відчуває, що від його слова залежить те, яким чином мільйони людей отримуватимуть пенсію чи не будуть її мати. Коли президент говорить, чи будуть у нас заморожені ціни на тепло та електроенергію чи не будуть, ви уявляєте, що всередині у людини в цей момент робиться, коли він знає, що зараз ці слова вплинули на всю країну», - підкреслив він.

«Україна ніколи не мала царя і як тільки хтось хотів у нас ним стати, його одразу висміювали та скидали з посади. Тому треба чітко розуміти, що Україна і демократія можуть існувати тільки разом. Як тільки у нас почне зникати демократія, то треба буде до кожного будинку приставляти озброєну людину, яка буде примушувати робити те, що захотів на Печерських пагорбах цар. Наша тридцятирічна історія про це говорить, бо два Майдани виникли не тому, що у людей гроші забрали. Тобто економічні питання не можуть в Україні ставати причиною бунтів», - резюмував він.

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