Політолог Тарас Загородній вважає, що режим президента Зеленського і «слуг народу» освоївся у владі і почав вести себе зовсім інакше, ніж до перемоги на виборах.

Про це він розповів у черговому випуску програми Юрія Романенка «Романенко. Бесіди».

«Режим забронзовів, вони показують, що вони вже господарі. І зрозуміло, що Разумков, який не хоче діяти за логікою адміністрації президента, тут зайвий. І все-таки до них доходять чутки, що Разумкова розглядають хтось, десь, як-небудь. Я не вважаю, що у Разумкова є великі політичні перспективи з однієї простої причини, що в історії України ніколи не було спікера, який був би успішним. Всі кандидати в президенти все-таки були у виконавчій владі. Янукович, Тимошенко, Ющенко - вони всі виходили з виконавчої влади і конкретно щось робили», - говорить він.

Ну, хто такий спікер в очах людей? Один з народних депутатів, який керує ще більш каламутними народними депутатами, які незрозуміло чим займаються. «Хтось повій шукає, хтось на хабарах ловиться. Він один з них. Поки я б поки дуже обережно говорив про його політичні перспективи», - говорить Загородній.

Але чому це відторгнення спікера Разумкова відбувається саме зараз?

«Я не виключаю варіант, що Зеленський все-таки розглядає варіант дострокових президентських виборів. А хто буде виконуючим обов'язки президента на цей період? Це спікер парламенту. Зрозуміло, що йому краще мати слухняного пана Стефанчука, який ні на що не претендує. Хоча після історії, як він продавлював законопроєкт про олігархів... Я якось говорив, що він злегка переоцінює свої інтелектуальні та дипломатичні здібності. Я беру свої слова назад. Він їх сильно перебільшує», - робить висновок Загородній.

Politeka писала, що Білоус пояснив, які країни підтримують Україну в кримському питанні і чому.

Також Politeka писала про те, що Кривонос розповів, чому він навчився в американців в Іраку.