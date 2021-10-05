Политолог Тарас Загородний считает, что режим президента Зеленского и «слуг народа» освоился во власти и начал вести себя совсем иначе, нежели до победы на выборах.

Об этом он рассказал в очередном выпуске программы Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Режим забронзовел, они показывают, что они уже хозяева. И понятно, что Разумков, который не хочет действовать в логике администрации президента, здесь лишний. И все-таки до них доходят слухи, что Разумкова рассматривают кто-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. Я не считаю, что у Разумкова есть большие политические перспективы по одной простой причине, что в истории Украины никогда не было спикера, который был бы успешным. Все кандидаты в президенты все-таки были в исполнительной власти. Янукович, Тимошенко, Ющенко – они все выходили из исполнительной власти и конкретно что-то делали», - говорит он.

Ну, кто такой спикер в глазах людей? Один из народных депутатов, который руководит еще более мутными народными депутатами, которые непонятно чем занимаются. «Кто-то проституток ищет, кто-то на взятках ловится. Он один из них. Пока я бы пока очень осторожно говорил о его политических перспективах», - говорит Загородний.

Но почему это отторжение спикера Разумкова происходит именно сейчас?

«Я не исключаю вариант, что Зеленский все-таки рассматривает вариант досрочных президентских выборов. А кто будет исполняющим обязанности президента на этот период? Это спикер парламента. Понятно, что ему лучше иметь послушного господина Стефанчука, который ни на что не претендует. Хотя после истории, как он продавливал законопроект об олигархах… Я как-то говорил, что он слегка переоценивает свои интеллектуальные и дипломатические способности. Я беру свои слова обратно. Он их сильно преувеличивает», - заключает Загородний.

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