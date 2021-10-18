Политтехнолог Юрий Подорожний рассказал, имеет ли наш президент царские амбиции и о почти нулевой возможности экономических бунтов в Украине.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«У человека, который много лет находится у власти меняется психика, поэтому он по-другому смотрит на мир. Человек у власти чувствует, что от его слова зависит то, каким образом миллионы людей будут получать пенсию или не будут ее иметь. Когда президент говорит, будут ли у нас заморожены цены на тепло и электроэнергию или не будут, вы представляете, что внутри у человека в этот момент делается, когда он знает, что сейчас эти слова повлияют на всю страну», - подчеркнул он.

«Украина никогда не имела царя и как только кто-то хотел у нас им стать, его сразу высмеивали и сбрасывали с должности. Поэтому надо четко понимать, что Украина и демократия могут существовать только вместе. Как только у нас начнет исчезать демократия, то надо будет в каждый дом приставлять вооруженного человека, который будет заставлять делать то, что захотел на Печерских холмах царь. Наша тридцатилетняя история об этом говорит, потому что два Майдана возникли не потому, что у людей деньги забрали. То есть экономические вопросы не могут в Украине становиться причиной бунтов», - резюмировал он.

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