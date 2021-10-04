Політолог Тарас Загородній розповів, що влада може використати закон про олігархів для того, аби її політичні конкуренти втратили фінансування.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, влада встановила нижню планку для олігархів: якщо людина має 80 мільйонів доларів, то вона – олігарх. Загородній звертає увагу на те, що щонайменше 2 тисячі українців мають 80 мільйонів доларів, якщо ж шукати, то таких знайдеться й більше. «Оскільки критерії досить розмиті, то можна будь-якій людині із середнім бізнесом, який не коштує 80 млн доларів, так порахувати, що він буде коштувати 80 млн доларів», - стверджує він.

На думку політолога, влада так бореться за закон про олігархів для того, аби її політичні конкуренти втратили фінансування. «У політику можна лізти, але фінансувати можна одну партію – «Слуга народу», - підкреслює Загородній. Окрім цього, каже він, ще одна мета цього закону – це формування олігархічного угрупування представників влади.

Отже, констатує експерт, найголовнішим завданням для президента Зеленського зараз є добитися ухвалення законопроєкту про олігархів. «Це ніякий не законопроєкт про олігархів, тому що у влади достатньо ресурсів, щоб «віджати» будь-якого олігарха: Антимонопольний комітет, монополія на силові структури, парламент – робіть все, що хочете», - міркує він.

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Як повідомляла Politeka, Загородній заявив, що нам продають газ за завищеною ціною.

Також Politeka писала про те, що Загородній розповів про нову політику влади стосовно продажу газу населенню.