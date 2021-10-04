Политолог Тарас Загородний рассказал, что власть может использовать закон об олигархах для того, чтобы ее политические конкуренты потеряли финансирование.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает эксперт, власти установили нижнюю планку для олигархов: если человек имеет 80 миллионов долларов, то он - олигарх. Загородний обращает внимание на то, что по меньшей мере 2 тысячи украинцев имеют 80 миллионов долларов, если же искать, то таких найдется и больше. «Поскольку критерии достаточно размыты, то можно любому человеку со средним бизнесом, который не стоит 80 млн долларов, так посчитать, что он будет стоить 80 млн долларов», - утверждает он.

По мнению политолога, власть так борется за закон об олигархах для того, чтобы ее политические конкуренты потеряли финансирование. «В политику можно лезть, но финансировать можно одну партию – «Слуга народа», - подчеркивает Загородний. Кроме этого, говорит он, еще одна цель этого закона - это формирование олигархической группировки представителей власти.

Итак, констатирует эксперт, главной задачей для президента Зеленского сейчас является добиться принятия законопроекта об олигархах. «Это никакой не законопроект об олигархах, потому что у власти достаточно ресурсов, чтобы «отжать» любого олигарха: Антимонопольный комитет, монополия на силовые структуры, парламент – делайте все, что хотите», - рассуждает он.

Как сообщала Politeka, Загородний заявил, что нам продают газ по завышенной цене.

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал о новой политике власти относительно продажи газа населению.