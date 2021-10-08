Експерт з питань безпеки Володимир Мулик розповів про те, наскільки значну роль в політичному режимі Віктора Януковича грала персона самого президента.

Він розглянув ситуацію у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?».

«Якби на місці Януковича був, наприклад, Порошенко, то було б все те ж саме. Особистість тут грала другорядну роль. Сама система прогнила настільки, що при будь-якому президенті нічого іншого бути не могло. Якби це був перший Майдан, то Янукович міг би вчинити як Лукашенко – і у нього б на якийсь час щось могло вийти. Але тут вже стався остаточний злам українських еліт, вони пересварилися між собою», - говорить він.

Точніше, на думку експерта, їх навмисно пересварили ззовні.

«В результаті тепер всім в Україні страшно брати на себе всю повноту влади. Зараз замість політики йде її імітація, велика гра. Наприклад, Зеленський і Разумков зображують сварку між собою, хоча насправді Разумков просто повинен створити нову політичну силу і повести за собою Південний Захід. А надалі йому ніщо не завадить знову помиритися із Зеленським», - вважає Володимир Мулик.

Як повідомляє Politeka, раніше він висловив думку, що кампанія «Україна без Кучми» була «першим Майданом».

Також Politeka повідомляла, що, за словами Мулика, після розпаду радянської системи олігархи уклали з іншими українцями негласний суспільний договір.