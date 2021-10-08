Експерт з питань безпеки Володимир Мулик розповів про те, наскільки значну роль в політичному режимі Віктора Януковича грала персона самого президента.
Він розглянув ситуацію у програмі Мирослави Бобровської «Як насправді?».
«Якби на місці Януковича був, наприклад, Порошенко, то було б все те ж саме. Особистість тут грала другорядну роль. Сама система прогнила настільки, що при будь-якому президенті нічого іншого бути не могло. Якби це був перший Майдан, то Янукович міг би вчинити як Лукашенко – і у нього б на якийсь час щось могло вийти. Але тут вже стався остаточний злам українських еліт, вони пересварилися між собою», - говорить він.
Точніше, на думку експерта, їх навмисно пересварили ззовні.
«В результаті тепер всім в Україні страшно брати на себе всю повноту влади. Зараз замість політики йде її імітація, велика гра. Наприклад, Зеленський і Разумков зображують сварку між собою, хоча насправді Разумков просто повинен створити нову політичну силу і повести за собою Південний Захід. А надалі йому ніщо не завадить знову помиритися із Зеленським», - вважає Володимир Мулик.
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Як повідомляє Politeka, раніше він висловив думку, що кампанія «Україна без Кучми» була «першим Майданом».
Також Politeka повідомляла, що, за словами Мулика, після розпаду радянської системи олігархи уклали з іншими українцями негласний суспільний договір.