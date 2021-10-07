Експерт з питань безпеки Володимир Мулик розповів, у чому були схожі між собою три Майдани в Україні і в чому були відмінності між ними.
Про це він сказав в ефірі програми "А як насправді" з Мирославою Бобровською.
"Я застав 3 Майдани, насправді. Перший Майдан — це була Україна без Кучми... Почали скидати з трону Кучму, сказали, "Так, стоп, він щось багато на себе бере". Все ж відбувалося по кальці. Стандартно. Намети ці. Нічого нового під Місяцем не з'явилося. І потім і у Помаранчевій революції і у Революції гідності все це повторювалося один в один", - сказав Володимир Мулик.
Він зазначив, що при цьому в революціях були і відмінності, зокрема, були в різний час.
"Коли панічні атаки наступали на людей. Якраз осінь, коли закінчувалися осінньо-польові роботи. Включалася та ж медійна машина. Ті ж історії про Гонгадзе давайте згадаємо — це все предтечі. Це все має відношення", - додав Мулик.
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