Експерт з питань безпеки Володимир Мулик розповів, у чому були схожі між собою три Майдани в Україні і в чому були відмінності між ними.

Про це він сказав в ефірі програми "А як насправді" з Мирославою Бобровською.

"Я застав 3 Майдани, насправді. Перший Майдан — це була Україна без Кучми... Почали скидати з трону Кучму, сказали, "Так, стоп, він щось багато на себе бере". Все ж відбувалося по кальці. Стандартно. Намети ці. Нічого нового під Місяцем не з'явилося. І потім і у Помаранчевій революції і у Революції гідності все це повторювалося один в один", - сказав Володимир Мулик.

Він зазначив, що при цьому в революціях були і відмінності, зокрема, були в різний час.

"Коли панічні атаки наступали на людей. Якраз осінь, коли закінчувалися осінньо-польові роботи. Включалася та ж медійна машина. Ті ж історії про Гонгадзе давайте згадаємо — це все предтечі. Це все має відношення", - додав Мулик.

Як повідомляла Politeka, Попов заявив, що Україна надто багато зробила на західному напрямку, щоб так просто відмовитися від нього.

Також Politeka повідомляла, що Голомша зазначив, що ця влада, хто б що не говорив, але вона дала бій російській пропаганді.