Эксперт по вопросам безопасности Владимир Мулык рассказал, в чем были похожи между собой три Майдана в Украине и в чем были отличия между ними.

Об этом он сказал в эфире программы "А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“Я застал 3 Майдана, на самом деле. Первый Майдан — это была Украина без Кучмы... Начали сбрасывать с трона Кучму, сказали, “Так, стоп, он что-то много на себя берет”. Все же происходило по кальке. Стандартно. Палатки эти. Ничего нового под Луной не появилось. И потом и в Оранжевой революции и в Революции достоинства все это повторялось один в один”, - сказал Владимир Мулык.

Он отметил, что при этом в революциях были и отличия, в частности, было разное время.

“Когда панические атаки наступали на людей. Как раз осень, когда заканчивались осенне-полевые работы. Включалась та же медийная машина. Те же истории о Гонгадзе давайте вспомним — это все предтечи. Это все имеющее отношение”, - добавил Мулык.

Как сообщала Politeka, Попов заявил, что Украина слишком много сделала на западном направлении, чтобы так просто отказаться от него.

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