Чи загрожує Україні війна між кланами? Ситуацію у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає колишній співробітник СБУ Володимир Мулик.
«Ще у 2009-2010 роках мій підрозділ готував аналітичні доповіді, в яких передбачалося, що відбудеться в разі міжусобної війни кланів. Ющенко ще ставив підпис в тому, що він ознайомився з цими доповідями, а Янукович перестав це робити. Запобігати клановій війні потрібно було тоді, коли Зеленський тільки вступив на посаду. Тоді у нього була не тільки абсолютна влада, а й вотум довіри – мабуть, навіть вище, ніж у Ющенка у 2004 році. У Зеленського на руках були всі карти», - говорить експерт.
У той час, на його думку, всім олігархам залишалося б тільки погодитися з тими умовами, які б їм поставив президент.
«Олігархат – це частина державної машини, і Зеленському не потрібно було його знищувати. Після розвалу радянської системи олігархи уклали з рештою населення суспільний договір. Якщо їх кудись прибрати, то хто буде керувати державою? Потрібно було тільки продиктувати їм свої умови», - вважає Володимир Мулик.
Як повідомляє Politeka, раніше він вказав на відмінність між олігархами та монополістами.
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Також Politeka повідомляла, що, за словами депутата Верховної Ради Валентина Наливайченка, західні партнери України стурбовані законом про боротьбу з олігархами.