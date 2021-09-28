Чи загрожує Україні війна між кланами? Ситуацію у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розглядає колишній співробітник СБУ Володимир Мулик.

«Ще у 2009-2010 роках мій підрозділ готував аналітичні доповіді, в яких передбачалося, що відбудеться в разі міжусобної війни кланів. Ющенко ще ставив підпис в тому, що він ознайомився з цими доповідями, а Янукович перестав це робити. Запобігати клановій війні потрібно було тоді, коли Зеленський тільки вступив на посаду. Тоді у нього була не тільки абсолютна влада, а й вотум довіри – мабуть, навіть вище, ніж у Ющенка у 2004 році. У Зеленського на руках були всі карти», - говорить експерт.

У той час, на його думку, всім олігархам залишалося б тільки погодитися з тими умовами, які б їм поставив президент.

«Олігархат – це частина державної машини, і Зеленському не потрібно було його знищувати. Після розвалу радянської системи олігархи уклали з рештою населення суспільний договір. Якщо їх кудись прибрати, то хто буде керувати державою? Потрібно було тільки продиктувати їм свої умови», - вважає Володимир Мулик.

Як повідомляє Politeka, раніше він вказав на відмінність між олігархами та монополістами.

Також Politeka повідомляла, що, за словами депутата Верховної Ради Валентина Наливайченка, західні партнери України стурбовані законом про боротьбу з олігархами.