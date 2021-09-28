Грозит ли Украине война между кланами? Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает бывший сотрудник СБУ Владимир Мулык.

«Ещё в 2009-2010 годах моё подразделение готовило аналитические доклады, в которых предсказывалось, что произойдёт в случае междоусобной войны кланов. Ющенко ещё ставил подпись в том, что он ознакомился с этими докладами, а Янукович перестал это делать. Предотвращать клановую войну нужно было тогда, когда Зеленский только вступил в должность. Тогда у него была не только абсолютная власть, но и вотум доверия – пожалуй, даже выше, чем у Ющенко в 2004 году. У Зеленского на руках были все карты», - говорит эксперт.

В то время, по его мнению, всем олигархам оставалось бы только согласиться с теми условиями, которые бы им поставил президент.

«Олигархат – это часть государственной машины, и Зеленскому не нужно было его уничтожать. После развала советской системы олигархи заключили с остальным населением общественный договор. Если их куда-то убрать, то кто будет руководить государством? Нужно было только продиктовать им свои условия», - считает Владимир Мулык.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на различие между олигархами и монополистами.

Также Politeka сообщала, что, по словам депутата Верховной Рады Валентина Наливайченко, западные партнёры Украины обеспокоены законом о борьбе с олигархами.