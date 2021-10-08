Эксперт по вопросам безопасности Владимир Мулык рассказал о том, насколько значительную роль в политическом режиме Виктора Януковича играла персона самого президента.

Он рассмотрел ситуацию в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Если бы на месте Януковича был, например, Порошенко, то было бы всё то же самое. Личность здесь играла второстепенную роль. Сама система прогнила настолько, что при любом президенте ничего другого быть не могло. Если бы это был первый Майдан, то Янукович мог бы поступить как Лукашенко – и у него бы на какое-то время что-то могло получиться. Но здесь уже произошёл окончательный слом украинских элит, они перессорились между собой», - говорит он.

Точнее, по мнению эксперта, их намеренно перессорили извне.

«В результате теперь всем в Украине страшно брать на себя всю полноту власти. Сейчас вместо политики идёт её имитация, большая игра. Например, Зеленский и Разумков изображают ссору между собой, хотя на самом деле Разумков просто должен создать новую политическую силу и повести за собой Юго-Запад. А в дальнейшем ему ничто не помешает снова помириться с Зеленским», - считает Владимир Мулык.

Как сообщает Politeka, ранее он высказал мнение, что кампания «Украина без Кучмы» была «первым Майданом».

Также Politeka сообщала, что, по словам Мулыка, после распада советской системы олигархи заключили с остальными украинцами негласный общественный договор.