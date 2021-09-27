Ексзаступник генерального прокурора України Микола Голомша в ефірі програми «А як насправді?» з Мирославою Бобровською розповів, кому могло бути вигідне вбивство В’ячеслава Чорновола.

«Ми висовували різні версії, в тому числі і випадкове ДТП, і помилка водія, ми обсмоктували це зі всіх боків. А в тій версії (про вбивство, - ред.) ми розуміли, що широке коло», - каже Голомша.

Він пояснив, що інтерес був також президента нашого «північного сусіда», який на той час мав своїх маріонеток та великий вплив в Україні. За словами Голомші, вони десятки років корумпували українську владу, вкладали кошти, забирали наше майно і заволодівали стратегічними об’єктами.

«Звісно, що Чорновіл як націоналіст відразу би поставив питання руба, тому що це виходило з програми партії, націоналізація незаконно виведеного, повернення в разі невиконання договорів і так далі», - пояснив Голомша.

За його словами, це зачіпало як внутрішню так звану еліту, так і зовнішніх ляльковиків, які фактично мали намір провести іншу людину.

Голомша зазначив, що за свідченнями партійців Чорновола, політик мав великі шанси пройти в президенти, тому дуже боявся завчасно заявити про свої наміри балотуватися і тримав це у таємниці до останнього.

«І так сталось по збігу обставин, що Чорновіл прийняв рішення, що він йде в президенти, і на ранок його вже не було в живих», - розповів Голомша.

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Також Politeka повідомляла, що Голомша заявив про замах на Шефіра, що він глибоко сумнівається, що це внутрішні розбірки, тому що внутрішні розбірки — це коли кинули вибуховий пакет.