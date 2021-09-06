Чим може обернутися конфлікт Конституційного суду та Офісу Президента? Це питання розглядає суддя КСУ у відставці Віктор Шишкін у програмі «Що далі?» з Вікторією Панченко на каналі «Знай 24».

За словами екссудді, через це протистояння Україну вважають правовим ігнорантом, а вона повинна бути правовим гарантом. «Ви думаєте, що відповідні служби в Німеччині, у Франції, в Сполучених Штатах, в Британії, вони не аналізують?», - ставить він слушне питання.

Шишкін зізнається, що він просто б порівняв те, що записано в Конституції України, із тим, що робить влада, якби працював в іноземних структурах. «Хлопчики, тут, тут, тут, тут явно неконституційні дії. Тут, тут незаконні дії», - підкреслює він.

У приклад гість програми наводить ситуацію із Тупицьким. «Як можна скасувати акт про призначення? Це така завуальована форма звільнення судді, але така завуальована форма ні Конституцією, ні законодавством не передбачена», - пояснює він.

Водночас колишній суддя зазначає, що базою цієї команди була політика Януковича, а тому він вважає себе радше політичним супротивником, аніж прихильником Тупицького. Тим не менш, констатує Шишкін, ситуація суперечить законодавству.

Отже, гість програми підсумовує, що конфлікт Конституційного суду та Офісу Президента створює зовнішню та внутрішню небезпеку для України.

Як повідомляла Politeka, Шишкін заявив, що немає значення, хто написав Конституцію – лише б її виконували.

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