Чем может обернуться конфликт Конституционного суда и Офиса Президента? Этот вопрос рассматривает судья КСУ в отставке Виктор Шишкин в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

По словам экс-судьи, из-за этого противостояния Украину считают правовым игнорантом, а она должна быть правовым гарантом. «Вы думаете, что соответствующие службы в Германии, во Франции, в Соединенных Штатах, в Великобритании, они не анализируют?», - задает он резонный вопрос.

Шишкин признается, что он просто бы сравнил то, что записано в Конституции Украины, с тем, что делает власть, если бы работал в иностранных структурах. «Мальчики, здесь, здесь, здесь, здесь явно неконституционные действия. Здесь, здесь незаконные действия», - подчеркивает он.

В пример гость программы приводит ситуацию с Тупицким. «Как можно отменить акт о назначении? Это такая завуалированная форма увольнения судьи, но такая завуалированная форма ни Конституцией, ни законодательством не предусмотрена», - объясняет он.

В то же время бывший судья отмечает, что базой этой команды была политика Януковича, а поэтому он считает себя скорее политическим противником, чем сторонником Тупицкого. Тем не менее, констатирует Шишкин, ситуация противоречит законодательству.

Итак, гость программы заключает, что конфликт Конституционного суда и Офиса Президента создает внешнюю и внутреннюю опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Шишкин заявил, что не имеет значения, кто написал Конституцию - только бы ее выполняли.

Также Politeka писала о том, что Друзенко рассказал, как вносятся изменения и дополнения в Конституцию.